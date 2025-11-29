Bazar de Noël Salle des fêtes Vichy

Bazar de Noël

Salle des fêtes Rue Marie-Marcelle Viraud Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Vente de gourmandises, décorations de Noël, artisanat et brocante au profit de notre association le Zonta Club de vichy qui oeuvre en faveur de la défense du droit des femmes

.

Salle des fêtes Rue Marie-Marcelle Viraud Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 68 98 47 zontavichy03@gmail.com

English :

Sale of sweets, Christmas decorations, crafts and second-hand goods in aid of our association, the Zonta Club de vichy, which works to defend women’s rights

German :

Verkauf von Leckereien, Weihnachtsdekorationen, Kunsthandwerk und Trödel zugunsten unseres Vereins Zonta Club de vichy, der sich für die Verteidigung der Rechte der Frauen einsetzt

Italiano :

Vendita di dolci, decorazioni natalizie, artigianato e oggetti di seconda mano a favore della nostra associazione, lo Zonta Club de Vichy, che si occupa della difesa dei diritti delle donne

Espanol :

Venta de dulces, adornos navideños, artesanía y artículos de segunda mano a beneficio de nuestra asociación, el Zonta Club de Vichy, que trabaja en defensa de los derechos de la mujer

