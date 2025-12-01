Bazar des beaux arts Espace Cours Épinal
Bazar des beaux arts Espace Cours Épinal samedi 13 décembre 2025.
Bazar des beaux arts
Espace Cours Avenue Gambetta Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 21:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Cette manifestation permet de mettre en lumière les œuvres des artistes professionnels ou non de notre région.
Au menu céramique, peinture, bijoux, dessins, illustrations ou encore luminaires, de quoi trouver des cadeaux de Noël originales et écoresponsables.
Vous pouvez aussi continuer votre journée ou commencer votre soirée avec un apéro dinatoire à partir de 18h accompagné d’un concert de Jazz et reprise de chansons françaises.
Le Bazar se veut un lieu de ventes et de rencontres.Tout public
0 .
Espace Cours Avenue Gambetta Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 12 59
English :
The event showcases the work of local artists, both professional and amateur.
On the menu: ceramics, painting, jewelry, drawings, illustrations and lighting all the ingredients for original, eco-friendly Christmas gifts.
You can also continue your day or start your evening with an aperitif dinner from 6pm, accompanied by a concert of jazz and covers of French songs.
Le Bazar is a place for sales and meetings.
German :
Diese Veranstaltung ermöglicht es, die Werke von professionellen und nicht professionellen Künstlern aus unserer Region ins Rampenlicht zu stellen.
Auf der Speisekarte stehen Keramik, Malerei, Schmuck, Zeichnungen, Illustrationen oder auch Leuchten. Hier finden Sie originelle und umweltfreundliche Weihnachtsgeschenke.
Sie können auch Ihren Tag fortsetzen oder Ihren Abend mit einem Aperitif ab 18 Uhr beginnen, begleitet von einem Konzert mit Jazz und französischen Liedern.
Der Bazar soll ein Ort des Verkaufs und der Begegnung sein.
Italiano :
Questo evento mette in mostra il lavoro di artisti professionisti e dilettanti della nostra regione.
In programma: ceramica, pittura, gioielli, disegni, illustrazioni e illuminazione, per trovare regali di Natale originali ed ecologici.
È inoltre possibile continuare la giornata o iniziare la serata con un aperitivo-cena a partire dalle 18.00, accompagnato da un concerto di jazz e cover di canzoni francesi.
Il Bazar è un luogo di vendita e di incontro.
Espanol :
Este acontecimiento muestra el trabajo de artistas profesionales y aficionados de nuestra región.
En el menú: cerámica, pintura, joyería, dibujos, ilustraciones e iluminación, para que pueda encontrar regalos de Navidad originales y ecológicos.
También puede continuar su jornada o empezar la noche con una cena aperitivo a partir de las 18:00, acompañada de un concierto de jazz y versiones de canciones francesas.
El Bazar es un lugar de ventas y reuniones.
L’événement Bazar des beaux arts Épinal a été mis à jour le 2025-10-21 par OT EPINAL ET SA REGION