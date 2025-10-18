BAZAR MUSIQUE Montesquieu-Volvestre
BAZAR MUSIQUE
Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
Venez flâner au Bazar Musique à Montesquieu-Volvestre pour dénicher pleins d’objets musicaux !
Organisé par l’École de Musique de l’Arize. 3 .
Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@ecoledemusiquearize.fr
English :
Come and stroll through the Bazar Musique in Montesquieu-Volvestre to find lots of musical items!
German :
Auf dem Bazar Musique in Montesquieu-Volvestre gibt es jede Menge Musikalien zu entdecken!
Italiano :
Venite a curiosare nel Bazar Musique di Montesquieu-Volvestre per trovare tutti i tipi di articoli musicali!
Espanol :
En el Bazar Musique de Montesquieu-Volvestre encontrará todo tipo de artículos musicales
