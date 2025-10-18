BAZAR MUSIQUE Montesquieu-Volvestre

BAZAR MUSIQUE Montesquieu-Volvestre samedi 18 octobre 2025.

BAZAR MUSIQUE

Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Venez flâner au Bazar Musique à Montesquieu-Volvestre pour dénicher pleins d’objets musicaux !

Organisé par l’École de Musique de l’Arize. 3 .

Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie contact@ecoledemusiquearize.fr

English :

Come and stroll through the Bazar Musique in Montesquieu-Volvestre to find lots of musical items!

German :

Auf dem Bazar Musique in Montesquieu-Volvestre gibt es jede Menge Musikalien zu entdecken!

Italiano :

Venite a curiosare nel Bazar Musique di Montesquieu-Volvestre per trovare tutti i tipi di articoli musicali!

Espanol :

En el Bazar Musique de Montesquieu-Volvestre encontrará todo tipo de artículos musicales

