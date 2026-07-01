Baz’ART de l’été Sanvignes-les-Mines
jeudi 9 juillet 2026 · Sanvignes-les-Mines
Informations pratiques
Sanvignes-les-Mines
Baz’ART de l’été
Dans tous les quartiers de la commune (voir affiche) Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27
Le Baz’ART de l’été revient pour sa 6ème édition, toujours sur le même mode 8 dates = 8 quartiers. Les jeudis à Sanvignes seront festifs avec une programmation éclectique et joyeuse.
Vous retrouverez également les talents locaux pour les 1ère parties ainsi que nos associations pour les buvettes et petite restauration.
01/07 à 18h Bois du Leu L’école de musique fait son baz’art
02/07 à 20h30 Piscine Johnny Ha’Lidl Hommage Collatéral
À 19h30 Première partie Harmonie de Sanvignes
Buvette Club Nautique Sanvignes
09/07 à La Trèche Marché exceptionnel du jeudi
À partir de 16h Le Manège des P’tits Bouchons Compagnie du Clair Obscur
À 20h30 Krêpes Compagnie Les Sonnambules
Buvette Handball Club Sanvignes
16/07 à 20h30 Place des Gueules Noires (les Gautherets) Les Types à pied (concert)
À 19h30 Première partie Duo Elodie Vandroux
Buvette Club Sportif Sanvignes
23/07 à 20h 30 Parc Massal La Filbustière Cie Rum Bam Tout public
À 19h30 Première partie Grand jeu de piste organisé par la Bibliothèque et Les Passerelles
Buvette Parents d’élèves Liberté/Ferry
30/07 à 20h30 Bibliothèque Sioban
À 19h30 Première partie Kheïra et Lordchalman
Buvette Cie Arpèges
20/08 à 20h30 Ecole des Baudras Tout doit disparaître ! Cie Lait au Rhum Tout public
À 19h30 Première partie Danses (Linéa danse Ce soir on danse Passion danse)
Buvette 7-1 Club 2 Poker
27/08 à 20h30 Place du Marché des Essarts Les Crock Notes (Concert)
19h30 Première partie Si on chantait et Freesongs
Buvette Parents d’élèves Liberté/Ferry .
Dans tous les quartiers de la commune (voir affiche) Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Baz’ART de l’été
L’événement Baz’ART de l’été Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)