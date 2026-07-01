Baz’ART de l’été Sanvignes-les-Mines

Informations pratiques

Sanvignes-les-Mines

Baz’ART de l’été

Dans tous les quartiers de la commune (voir affiche) Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27

Le Baz’ART de l’été revient pour sa 6ème édition, toujours sur le même mode 8 dates = 8 quartiers. Les jeudis à Sanvignes seront festifs avec une programmation éclectique et joyeuse.

Vous retrouverez également les talents locaux pour les 1ère parties ainsi que nos associations pour les buvettes et petite restauration.

01/07 à 18h Bois du Leu L’école de musique fait son baz’art

02/07 à 20h30 Piscine Johnny Ha’Lidl Hommage Collatéral

À 19h30 Première partie Harmonie de Sanvignes

Buvette Club Nautique Sanvignes

09/07 à La Trèche Marché exceptionnel du jeudi

À partir de 16h Le Manège des P’tits Bouchons Compagnie du Clair Obscur

À 20h30 Krêpes Compagnie Les Sonnambules

Buvette Handball Club Sanvignes

16/07 à 20h30 Place des Gueules Noires (les Gautherets) Les Types à pied (concert)

À 19h30 Première partie Duo Elodie Vandroux

Buvette Club Sportif Sanvignes

23/07 à 20h 30 Parc Massal La Filbustière Cie Rum Bam Tout public

À 19h30 Première partie Grand jeu de piste organisé par la Bibliothèque et Les Passerelles

Buvette Parents d’élèves Liberté/Ferry

30/07 à 20h30 Bibliothèque Sioban

À 19h30 Première partie Kheïra et Lordchalman

Buvette Cie Arpèges

20/08 à 20h30 Ecole des Baudras Tout doit disparaître ! Cie Lait au Rhum Tout public

À 19h30 Première partie Danses (Linéa danse Ce soir on danse Passion danse)

Buvette 7-1 Club 2 Poker

27/08 à 20h30 Place du Marché des Essarts Les Crock Notes (Concert)

19h30 Première partie Si on chantait et Freesongs

Buvette Parents d’élèves Liberté/Ferry .

Dans tous les quartiers de la commune (voir affiche) Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Baz’ART de l’été

L’événement Baz’ART de l’été Sanvignes-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)