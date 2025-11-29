BazARTopie, le marché de Noël artistique et alternatif Meisenthal
BazARTopie, le marché de Noël artistique et alternatif Meisenthal samedi 29 novembre 2025.
BazARTopie, le marché de Noël artistique et alternatif
6 rue de la poste Meisenthal Moselle
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-11-29
MARCHÉ DE NOËL ARTISTIQUE ET ALTERNATIF
Une soixantaine d’artistes pour faire ses cadeaux de Noël autrement!
Marché en intérieur, à l’abri des intempéries
RESTAURATION SUR PLACE
Tous les week ends de 12h à 14h
De 18h à 19h45 les soirs de spectacles/concerts (programmation à consulter sur la page de l’évènement)
SALON DE THÉ
Tous les jours d’ouvertures de 14h à 19h, gâteaux faits maison, vin chaud, chocolat chaud…Tout public
6 rue de la poste Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 94 15
English :
ALTERNATIVE CHRISTMAS MARKET
Some sixty artists for a different way of giving Christmas presents!
Indoor market, sheltered from the elements
ON-SITE CATERING
Every weekend from 12pm to 2pm
6pm to 7:45pm on show/concert evenings (see event page for program)
TEA SALON
Open every day from 2pm to 7pm, home-made cakes, mulled wine, hot chocolate…
German :
ALTERNATIVER UND KÜNSTLERISCHER WEIHNACHTSMARKT
Rund 60 Künstler bieten Weihnachtsgeschenke der anderen Art an!
Der Markt findet wettergeschützt im Innenbereich statt
ESSEN UND TRINKEN VOR ORT
Jedes Wochenende von 12 bis 14 Uhr
Von 18:00 bis 19:45 Uhr an den Abenden der Aufführungen/Konzerte (Programm auf der Veranstaltungsseite)
TEESTUBE
An allen Öffnungstagen von 14h bis 19h, selbstgebackene Kuchen, Glühwein, heiße Schokolade…
Italiano :
MERCATINO DI NATALE ALTERNATIVO
Una sessantina di artisti saranno a disposizione per farvi un regalo di Natale diverso dal solito!
Mercato al coperto, al riparo dalle intemperie
RISTORAZIONE IN LOCO
Ogni fine settimana dalle 12.00 alle 14.00
Dalle 18.00 alle 19.45 nelle serate di spettacoli/concerti (programma da consultare sulla pagina dell’evento)
SALONE DEL TE’
Aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.00, con torte fatte in casa, vin brulé, cioccolata calda…
Espanol :
MERCADO NAVIDEÑO ALTERNATIVO
Unos sesenta artistas le harán un regalo de Navidad diferente
Mercado cubierto, protegido de la intemperie
RESTAURACIÓN IN SITU
Todos los fines de semana de 12:00 a 14:00
De 18:00 a 19:45 las tardes de espectáculos/conciertos (programa a consultar en la página del evento)
SALÓN DE TÉ
Abierto todos los días de 14:00 a 19:00 h, pasteles caseros, vino caliente, chocolate caliente…
L'événement BazARTopie, le marché de Noël artistique et alternatif Meisenthal a été mis à jour le 2025-11-18