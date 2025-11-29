BazARTopie, le marché de Noël artistique et alternatif Meisenthal

BazARTopie, le marché de Noël artistique et alternatif

6 rue de la poste Meisenthal Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

MARCHÉ DE NOËL ARTISTIQUE ET ALTERNATIF

Une soixantaine d’artistes pour faire ses cadeaux de Noël autrement!

Marché en intérieur, à l’abri des intempéries

RESTAURATION SUR PLACE

Tous les week ends de 12h à 14h

De 18h à 19h45 les soirs de spectacles/concerts (programmation à consulter sur la page de l’évènement)

SALON DE THÉ

Tous les jours d’ouvertures de 14h à 19h, gâteaux faits maison, vin chaud, chocolat chaud…Tout public

6 rue de la poste Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 94 15

English :

ALTERNATIVE CHRISTMAS MARKET

Some sixty artists for a different way of giving Christmas presents!

Indoor market, sheltered from the elements

ON-SITE CATERING

Every weekend from 12pm to 2pm

6pm to 7:45pm on show/concert evenings (see event page for program)

TEA SALON

Open every day from 2pm to 7pm, home-made cakes, mulled wine, hot chocolate…

German :

ALTERNATIVER UND KÜNSTLERISCHER WEIHNACHTSMARKT

Rund 60 Künstler bieten Weihnachtsgeschenke der anderen Art an!

Der Markt findet wettergeschützt im Innenbereich statt

ESSEN UND TRINKEN VOR ORT

Jedes Wochenende von 12 bis 14 Uhr

Von 18:00 bis 19:45 Uhr an den Abenden der Aufführungen/Konzerte (Programm auf der Veranstaltungsseite)

TEESTUBE

An allen Öffnungstagen von 14h bis 19h, selbstgebackene Kuchen, Glühwein, heiße Schokolade…

Italiano :

MERCATINO DI NATALE ALTERNATIVO

Una sessantina di artisti saranno a disposizione per farvi un regalo di Natale diverso dal solito!

Mercato al coperto, al riparo dalle intemperie

RISTORAZIONE IN LOCO

Ogni fine settimana dalle 12.00 alle 14.00

Dalle 18.00 alle 19.45 nelle serate di spettacoli/concerti (programma da consultare sulla pagina dell’evento)

SALONE DEL TE’

Aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 19.00, con torte fatte in casa, vin brulé, cioccolata calda…

Espanol :

MERCADO NAVIDEÑO ALTERNATIVO

Unos sesenta artistas le harán un regalo de Navidad diferente

Mercado cubierto, protegido de la intemperie

RESTAURACIÓN IN SITU

Todos los fines de semana de 12:00 a 14:00

De 18:00 a 19:45 las tardes de espectáculos/conciertos (programa a consultar en la página del evento)

SALÓN DE TÉ

Abierto todos los días de 14:00 a 19:00 h, pasteles caseros, vino caliente, chocolate caliente…

