Baz’Arts Etc… Le Puiset-Doré Montrevault-sur-Èvre

Baz’Arts Etc…

Le Puiset-Doré 32 Rue du Commerce Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

Participez à un vide-bouquins au Puiset-Doré

Pour sa 10ᵉ édition, le Vide-Bouquins a fait peau neuve et a changé de nom c’est désormais le BAZ’ARTS ETC…

Nous vous accueillerons dans une grande salle claire et spacieuse.

Vente de livres, revues, BD… Mais aussi CD, vinyles, DVD, jeux vidéo, cartes postales, jeux de société, puzzles… Tout ce qui représente un bien culturel.

Gratuit pour les visiteurs. .

Le Puiset-Doré 32 Rue du Commerce Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 82 71 75 44 lepuiset.deculture49@gmail.com

English :

Take part in a book sale at Puiset-Doré

German :

Nehmen Sie an einem Bücherflohmarkt in Le Puiset-Doré teil

Italiano :

Partecipare a una vendita di libri presso Puiset-Doré

Espanol :

Participe en una venta de libros en Puiset-Doré

