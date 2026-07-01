Informations pratiques

Bazauges

Bazauges en fêtes

Bazauges Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée conviviale, festive et pleine de surprises vous attend !

Venez nombreux partager ce moment inoubliable !

️ En cas de mauvais temps, le repas sera maintenu à l’intérieur.

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Bazauges 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 82 00 78

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English :

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L’événement Bazauges en fêtes Bazauges a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge