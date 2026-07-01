AGENDA · Bazauges
Bazauges en fêtes Bazauges
samedi 25 juillet 2026 · Bazauges
Informations pratiques
Bazauges
Bazauges en fêtes
Bazauges Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Une soirée conviviale, festive et pleine de surprises vous attend !
Venez nombreux partager ce moment inoubliable !
️ En cas de mauvais temps, le repas sera maintenu à l’intérieur.
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Bazauges 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 82 00 78
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L’événement Bazauges en fêtes Bazauges a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge