Bazoges-en-Pareds fête Noël Bazoges-en-Pareds

Bazoges-en-Pareds fête Noël
12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds Vendée
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00
2025-12-20
Au pied du Donjon
Illuminations
Animations
Déambulations
Parade de Noël
Arrivée du Père Noël
Restauration
Artisans Créateurs
Boissons chaudes
Photomaton .
12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 20 52
English :
At the foot of the Keep
German :
Am Fuße des Donjon
Italiano :
Ai piedi del torrione
Espanol :
Al pie de la Torre del Homenaje
