Bazoges-en-Pareds fête Noël

12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2025-12-20 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Au pied du Donjon

Illuminations

Animations

Déambulations

Parade de Noël

Arrivée du Père Noël

Restauration

Artisans Créateurs

Boissons chaudes

Photomaton .

12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 20 52

English :

At the foot of the Keep

German :

Am Fuße des Donjon

Italiano :

Ai piedi del torrione

Espanol :

Al pie de la Torre del Homenaje

L’événement Bazoges-en-Pareds fête Noël Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin