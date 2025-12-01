Bazoges-en-Pareds fête Noël Bazoges-en-Pareds

12 Cour du Château Bazoges-en-Pareds Vendée

Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 19:00:00

2025-12-20

Au pied du Donjon
Illuminations
Animations

Déambulations
Parade de Noël
Arrivée du Père Noël

Restauration
Artisans Créateurs
Boissons chaudes

Photomaton   .

English :

At the foot of the Keep

German :

Am Fuße des Donjon

Italiano :

Ai piedi del torrione

Espanol :

Al pie de la Torre del Homenaje

