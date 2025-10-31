BAZR FESTIVAL MARCHÉ & FESTIVAL POP À NOËL Le Chai des Moulins Sète

BAZR FESTIVAL MARCHÉ & FESTIVAL POP À NOËL

Le Chai des Moulins 52 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-12

Le BAZR Festival revient à Sète pour sa 13e édition, du vendredi 12 au dimanche 14 décembre 2025, au Dancing BAZR, au cœur du Chai des Moulins.Un événement unique en son genre qui fusionne musique, art, marché de Noël alternatif, food, et fête foraine, pour un week-end électrique, festif et créatif au bord de la Méditerranée.BAZR Festival Le Noël pop et underground de SèteDepuis plus de dix ans, le BAZR Festival s’impose comme l’événement pop de l’hiver en Occitanie.Ce festival pluridisciplinaire mêle concerts, DJ sets, expositions, performances artistiques, animations pour enfants et marché de Noël engagé.L’ambiance y est à la fois électrique, conviviale et artistique, attirant chaque année des milliers de visiteurs venus vivre un Noël décalé, éthique et inspirant.L’édition 2025 promet d’être explosive trois jours de fête, de découvertes musicales et d’expériences sensorielles à ne pas manquer !Une programmation éclectique et audacieuseCette année, le BAZR Festival 2025 met la barre très haut avec une programmation musicale internationale YOUSSOUPHA figure incontournable du rap francophone, prêt à enflammer SèteBOUTCHA BWA entre percussions, transe et rythmes afro-caribéensASCENDANT VIERGE DJ duo iconique pour un set électro-pop hallucinéGRAND BAL BAZR la soirée festive emblématique du festivalEVIL GRIMACE + GRAV techno brute et visuelle pour vibrer jusqu’au bout de la nuitPIÑATA RADIO la radio montpelliéraine indépendante mettra l’ambianceEt ce n’est qu’un aperçu ! D’autres artistes, performances et collectifs seront bientôt annoncés.Le Marché Pop de Noël Créateurs, artisans et éthique localeLe BAZR Festival, c’est aussi un Marché de Noël alternatif au cœur du site industriel réhabilité du Chai des Moulins.L’espace marché, couvert mais brut, accueille artisans, créateurs, designers et artistes locaux autour d’une sélection éthique, durable et originale.Vous y trouverez Mode, bijoux et accessoires faits mainIllustrations, céramiques, décorations et créations artisanalesProduits écoresponsables et locauxC’est le marché de Noël le plus original de la région, parfait pour dénicher des cadeaux uniques et soutenir la création indépendante.Food, animations et esprit de fêteLe BAZR Festival 2025 ne se résume pas à la musique Une fête foraine pour les petits et les grandsFood trucks et bars gourmands sur placeAnimations pour enfants dans l’espace BAZR KidsUn Grand Repas de Famille (sur réservation)Performances, installations et surprises artistiques tout le week-endAmbiance garantie dans ce village festif et décalé, où chaque recoin résonne d’énergie créative. .

Le Chai des Moulins 52 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie unaenimecollective@gmail.com

English :

A one-of-a-kind event that fuses music, art, alternative Christmas markets, food and fun fairs for an electric, festive and creative weekend on the Mediterranean.

German :

Eine einzigartige Veranstaltung, die Musik, Kunst, einen alternativen Weihnachtsmarkt, Essen und einen Jahrmarkt zu einem elektrischen, festlichen und kreativen Wochenende am Mittelmeer verschmelzen lässt.

Italiano :

Questo evento unico combina musica, arte, un mercatino di Natale alternativo, cibo e un luna park per un weekend elettrico, festoso e creativo sul Mediterraneo.

Espanol :

Este acontecimiento único combina música, arte, un mercado navideño alternativo, comida y un parque de atracciones para un fin de semana eléctrico, festivo y creativo en el Mediterráneo.

