BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher
Mercredi 2025-09-10 10:00:00
2025-09-10 11:00:00
Date(s) :
2025-09-10
Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye.
BB bouquine temps d'accueil des enfants de 0 à 3 ans.
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01
English :
Babies in the spotlight this morning at the media library of Savigny-sur-Braye.
German :
Babys im Mittelpunkt heute Morgen in der Mediathek-Spielothek in Savigny-sur-Braye.
Italiano :
Bambini protagonisti questa mattina alla mediateca e ludoteca di Savigny-sur-Braye.
Espanol :
Los bebés son los protagonistas esta mañana en la ludoteca de Savigny-sur-Braye.
