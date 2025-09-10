BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Gratuit

Début : Mercredi 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10 11:00:00

2025-09-10

Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye.

BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. .

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01

English :

Babies in the spotlight this morning at the media library of Savigny-sur-Braye.

German :

Babys im Mittelpunkt heute Morgen in der Mediathek-Spielothek in Savigny-sur-Braye.

Italiano :

Bambini protagonisti questa mattina alla mediateca e ludoteca di Savigny-sur-Braye.

Espanol :

Los bebés son los protagonistas esta mañana en la ludoteca de Savigny-sur-Braye.

