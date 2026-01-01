BB Bouquine à Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2026-01-14 10:00:00

fin : 2026-01-14 11:00:00

2026-01-14

Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye.

BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. .

+33 2 54 85 59 01

English :

Babies in the spotlight this morning at the media library of Savigny-sur-Braye.

L’événement BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois