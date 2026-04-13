BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux

BB Bouquine Mercredi 15 avril, 10h30 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T10:30:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures, comptines et jeux de doigts pour les tout petits. tout-petits lecture

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