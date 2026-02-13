BB BOUQUINE : « Printemps des Pouëts », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux
BB BOUQUINE : « Printemps des Pouëts », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux samedi 7 mars 2026.
BB BOUQUINE : « Printemps des Pouëts » Samedi 7 mars, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:00:00+01:00
BB BOUQUINE
« Printemps des Pouëts »
Lectures, comptines et jeux de doigts chaque premier samedi du mois pour les 0-3 ans
Inscription auprès des bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28
Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Lectures, comptines et jeux de doigts chaque premier samedi du mois pour les 0-3 ans heure du conte tout-petits
Visuel créé avec Canva