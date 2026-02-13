BB BOUQUINE : « Printemps des Pouëts », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

BB BOUQUINE : « Printemps des Pouëts » Samedi 7 mars, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

BB BOUQUINE

« Printemps des Pouëts »

Lectures, comptines et jeux de doigts chaque premier samedi du mois pour les 0-3 ans

Inscription auprès des bibliothécaires ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

