BB Bouquine, Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux

BB Bouquine Samedi 11 avril, 10h00 Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T10:30:00+02:00

Salle des fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de Luze 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lectures d’histoires et de chansons dans le cadre du festival Bobine de Fil

Visuel généré avec Canva