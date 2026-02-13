BB BOUQUINE : « Toc, toc, toc ! », Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

BB BOUQUINE : « Toc, toc, toc ! » Samedi 11 avril, 10h30 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T10:30:00+02:00 – 2026-04-11T11:00:00+02:00

BB BOUQUINE

thème « Toc, toc, toc ! »

Des lectures pour les tout-petits autour des « coucou, caché » et autre « qui est là ? » si populaire auprès des bébés

Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 15 28 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures, comptines et jeux de doigts tous les premiers samedis du mois pour les 0-3 ans heure du conte lecture tout petits

Visuel créé avec Canva