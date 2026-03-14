BB concert de violoncelle Relais Petite Enfance La Réole

BB concert de violoncelle

Relais Petite Enfance 8 Chemin de Peyreffite La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Venez profiter de la Semaine de la Petite Enfance avec un programme plein d’activités du 16 au 22 mars 2026. Le Relais Petite Enfance du Réolais en Sud Gironde et ses partenaires vous invitent à partager une semaine riche en découvertes, en échanges et en moments privilégiés avec vos enfants. Mardi 17 mars la Compagnie Les Caprices de Marianne vous propose un concert avec violoncelliste pour bébé à 18 h au Relais Petite Enfance à La Réole. Sur réservation. .

Relais Petite Enfance 8 Chemin de Peyreffite La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 71 55 contact@reolaisensudgironde.fr

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English : BB concert de violoncelle

L’événement BB concert de violoncelle La Réole a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de l’Entre-deux-Mers