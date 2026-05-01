BB lecteurs à la bibliothèque RPE Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse

Saint-Martin-en-Bresse

BB lecteurs à la bibliothèque

RPE Saint-Martin-en-Bresse 1B Place du Monument Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:00:00

fin : 2026-05-21 11:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .

RPE Saint-Martin-en-Bresse 1B Place du Monument Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

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English : BB lecteurs à la bibliothèque

L’événement BB lecteurs à la bibliothèque Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-04 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III