BB lecteurs à la bibliothèque RPE Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse
BB lecteurs à la bibliothèque RPE Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse jeudi 21 mai 2026.
Saint-Martin-en-Bresse
BB lecteurs à la bibliothèque
RPE Saint-Martin-en-Bresse 1B Place du Monument Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:00:00
fin : 2026-05-21 11:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Activité sur inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .
RPE Saint-Martin-en-Bresse 1B Place du Monument Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34
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English : BB lecteurs à la bibliothèque
L’événement BB lecteurs à la bibliothèque Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-04 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III