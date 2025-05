BB Lecteurs Dragons et compagnie [CARSAC] – Carsac-Aillac, 28 mai 2025 10:00, Carsac-Aillac.

Dordogne

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Gratuit

Début : 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-05-28 11:00:00

2025-05-28

Partages et découvertes dans la convivialité, la simplicité et l’écoute… Voici la définition de nos rencontres mensuelles du « club de lecture »

Dragons et compagnie De toutes les couleurs, un peu agitateurs et un brun farceurs, mais surtout plein de douceur. Gratuit sur inscription

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

English :

Sharing and discovering in a friendly, simple and attentive atmosphere… Here’s the definition of our monthly « book club » meetings

Dragons and company: all colors, a bit of a troublemaker and a bit of a prankster, but above all full of sweetness. Free with registration

German :

Austausch und Entdeckungen in Geselligkeit, Einfachheit und Zuhören… Hier die Definition unserer monatlichen Treffen des « Leseclubs »

Drachen und Co: In allen Farben, ein bisschen unruhig und ein brauner Scherzkeks, aber vor allem voller Sanftmut. Kostenlos nach Anmeldung

Italiano :

Condividere e scoprire cose nuove in modo amichevole, semplice e attento… Ecco la definizione dei nostri incontri mensili del « club del libro »

Draghi e compagnia: di tutti i colori, un po’ pasticcioni e un po’ burloni, ma soprattutto pieni di dolcezza. Gratuito con registrazione

Espanol : BB Lecteurs Dragons et compagnie [CARSAC]

Compartir y descubrir cosas nuevas de forma amistosa, sencilla y atenta… Así se definen nuestros encuentros mensuales del « club de lectura

Dragones y compañía: de todos los colores, un poco alborotadores y un poco bromistas, pero sobre todo llenos de dulzura. Gratis con inscripción

