BB lecteurs Fany Carsac-Aillac
BB lecteurs Fany Carsac-Aillac mercredi 22 avril 2026.
BB lecteurs Fany
Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
BB Lecteurs Fany Médiathèque de Carsac-Aillac
La Médiathèque de Carsac-Aillac propose une séance Bébés lecteurs le 22 avril, de 10h à 11h, pour les enfants de 0 à 3 ans (sur inscription, gratuit).
Médiathèque de Carsac-Aillac
Tél. 05 53 31 52 06 .
Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BB lecteurs Fany
L’événement BB lecteurs Fany Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon