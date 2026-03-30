BB lecteurs Fany

Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

BB Lecteurs Fany Médiathèque de Carsac-Aillac

La Médiathèque de Carsac-Aillac propose une séance Bébés lecteurs le 22 avril, de 10h à 11h, pour les enfants de 0 à 3 ans (sur inscription, gratuit).

Médiathèque de Carsac-Aillac

Tél. 05 53 31 52 06 .

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

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English : BB lecteurs Fany

L’événement BB lecteurs Fany Carsac-Aillac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon