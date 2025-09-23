BB lecteurs Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau
BB lecteurs Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau mardi 23 septembre 2025.
BB lecteurs
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-23 10:30:00
fin : 2025-09-23 11:00:00
Date(s) :
2025-09-23
Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte. .
Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement BB lecteurs Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-03 par OT PAYS DES ABERS