BB lecteurs Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

BB lecteurs Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau mardi 7 octobre 2025.

BB lecteurs

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 09:30:00

fin : 2025-10-07 10:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte. .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BB lecteurs Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-19 par OT PAYS DES ABERS