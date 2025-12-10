BB lecteurs Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

BB lecteurs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 10:30:00

fin : 2026-01-13 11:00:00

Date(s) :

2026-01-13

Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

