BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
BB lecteurs Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mardi 24 mars 2026.
BB lecteurs
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 10:30:00
fin : 2026-03-24 11:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Un rendez-vous de découverte du livre pour les 0-3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents, grands-parents ou la crèche. Ces séances sont des temps de partage entre l’enfant et l’adulte. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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L’événement BB lecteurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-02-10 par OT PAYS DES ABERS