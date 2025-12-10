BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

BB lecteurs spécial parents-enfants

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-10 11:30:00

2026-01-10

Gaëlle et Kristell vous proposent une séance de BB lecteurs spéciale parents-enfants autour de la tendresse.

Sur réservation .

