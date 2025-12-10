BB lecteurs spécial parents-enfants Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Début : 2026-01-10 11:00:00
fin : 2026-01-10 11:30:00
2026-01-10
Gaëlle et Kristell vous proposent une séance de BB lecteurs spéciale parents-enfants autour de la tendresse.
Sur réservation .
