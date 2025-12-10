BB lecteurs spécial parents enfants Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
BB lecteurs spécial parents enfants Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 10 janvier 2026.
BB lecteurs spécial parents enfants
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 10:30:00
Date(s) :
2026-01-10
Gaëlle et Kristell vous proposent une séance de BB lecteurs spéciale parents-enfants autour de la tendresse.
Sur réservation .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
English :
L’événement BB lecteurs spécial parents enfants Plouguerneau a été mis à jour le 2025-12-10 par OT PAYS DES ABERS