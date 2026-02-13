BB Musique : contes et chansons pour petites oreilles avec Léa Frouté, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

BB Musique : contes et chansons pour petites oreilles avec Léa Frouté Samedi 7 mars, 10h30 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:15:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:30:00+01:00 – 2026-03-07T11:15:00+01:00

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Venez partager un monde de douceur autour de belles histoires et de chansons !

