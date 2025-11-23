BD à l’Épau 26e édition Route de Changé Parigné-l’Évêque

BD à l’Épau 26e édition

Route de Changé Abbaye Royale de l’Épau Parigné-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-11-23 12:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Dimanche 23 novembre, une rencontre gratuite proposée aux Sarthoises et Sarthois pour découvrir ou redécouvrir une revue décapante née le 1er avril 1975, Gotlib, une vie en bandessinées .

Le Conseil départemental de la Sarthe, en partenariat avec la Librairie Bulle ! et la revue Fluide Glacial, organise une rencontre BD inédite pour célébrer les 50 ans de la revue et son fondateur Gotlib. Pour rappel, la lecture publique est une compétence obligatoire du Département, qui gère en Sarthe un réseau de 136 bibliothèques.

– 12h30 ouverture de l’Abbaye restauration possible sur place

– 14h30 Rencontre autour de la vie et de l’héritage de Gotlib animée par David Rault

Avec Arnaud Le Gouëfflec, Julien Solé, Mo/CDM et François Boucq. (intermèdes de Thomas Dutronc, Richard Gotainer et Frédéric Fromet)

– 15h30 Prix BD Gotlib (présélection à découvrir)

Présentation du Prix et du Jury par Ariane Gotlieb, avec Clara Dupont-Monod, Thomas Dutronc, Richard Gotainer et Charline Vanhoenacker

Présentation des auteurs et titres sélectionnés pour le Prix 2026

– 16h Vente aux enchères de planches originales .

English :

On Sunday November 23, Sarthoises et Sarthois will be able to discover or rediscover Gotlib, une vie en bandessinées, a scathing magazine published on April 1, 1975.

German :

Am Sonntag, dem 23. November, wird den Sarthoises und Sarthoises ein kostenloses Treffen angeboten, um eine am 1. April 1975 entstandene ätzende Zeitschrift zu entdecken oder wiederzuentdecken: Gotlib, une vie en bandessinées .

Italiano :

Domenica 23 novembre, Sarthoises e Sarthois sono invitati a partecipare a un evento gratuito per scoprire o riscoprire Gotlib, une vie en bandessinées, una rivista scandalosa pubblicata il 1° aprile 1975.

Espanol :

El domingo 23 de noviembre, Sarthoises et Sarthois están invitados a asistir a un acto gratuito para descubrir o redescubrir Gotlib, une vie en bandessinées, una revista mordaz publicada el 1 de abril de 1975.

