Spectacle Cash ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Spectacle Cash

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Début : Vendredi 2025-12-05 20:45:00

fin : 2025-12-06

2025-12-05 2025-12-07

A propos du dicton L’argent ne fait pas le bonheur Faustine répond l’Amour est dans le Blé

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

About the saying Money can’t buy happiness Faustine answers Love is in the Wheat

German :

Auf das Sprichwort Geld macht nicht glücklich antwortet Faustine mit Die Liebe liegt im Weizen

Italiano :

La risposta di Faustine al detto Il denaro non può comprare la felicità è L’amore è nel grano

Espanol :

La respuesta de Faustine al dicho El dinero no puede comprar la felicidad es El amor está en el trigo

