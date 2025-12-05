Spectacle Cash ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Spectacle Cash ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre vendredi 5 décembre 2025.
Spectacle Cash
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Début : Vendredi 2025-12-05 20:45:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-05 2025-12-07
A propos du dicton L’argent ne fait pas le bonheur Faustine répond l’Amour est dans le Blé
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
About the saying Money can’t buy happiness Faustine answers Love is in the Wheat
German :
Auf das Sprichwort Geld macht nicht glücklich antwortet Faustine mit Die Liebe liegt im Weizen
Italiano :
La risposta di Faustine al detto Il denaro non può comprare la felicità è L’amore è nel grano
Espanol :
La respuesta de Faustine al dicho El dinero no puede comprar la felicidad es El amor está en el trigo
L’événement Spectacle Cash Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême