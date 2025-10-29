BD Comédie Le grand soir 2 ils sont de retour ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Début : 2025-10-29 20:45:00
fin : 2025-10-31
2025-10-29
Ils sont de retour pour tout déballer ! Fraîchement embauchés dans une usine, Ben, Didier, Eddy et Jean Luc sont maintenant dans la vie active.
They’re back to unpack everything! Freshly hired in a factory, Ben, Didier, Eddy and Jean Luc are now working.
Sie sind wieder da, um alles auszupacken! Frisch in einer Fabrik eingestellt, stehen Ben, Didier, Eddy und Jean Luc nun im Berufsleben.
Sono tornati per disfare tutto! Ben, Didier, Eddy e Jean Luc sono appena entrati in una fabbrica e stanno lavorando.
¡Han vuelto para desempaquetarlo todo! Ben, Didier, Eddy y Jean Luc acaban de incorporarse a una fábrica y ya están trabajando.
