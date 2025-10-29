BD Comédie Le grand soir 2 ils sont de retour ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

BD Comédie Le grand soir 2 ils sont de retour ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre mercredi 29 octobre 2025.

BD Comédie Le grand soir 2 ils sont de retour

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:45:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-29

Ils sont de retour pour tout déballer ! Fraîchement embauchés dans une usine, Ben, Didier, Eddy et Jean Luc sont maintenant dans la vie active.

.

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

They’re back to unpack everything! Freshly hired in a factory, Ben, Didier, Eddy and Jean Luc are now working.

German :

Sie sind wieder da, um alles auszupacken! Frisch in einer Fabrik eingestellt, stehen Ben, Didier, Eddy und Jean Luc nun im Berufsleben.

Italiano :

Sono tornati per disfare tutto! Ben, Didier, Eddy e Jean Luc sono appena entrati in una fabbrica e stanno lavorando.

Espanol :

¡Han vuelto para desempaquetarlo todo! Ben, Didier, Eddy y Jean Luc acaban de incorporarse a una fábrica y ya están trabajando.

L’événement BD Comédie Le grand soir 2 ils sont de retour Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême