Théâtre Les globes trotteuses ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Théâtre Les globes trotteuses

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Début : 2025-11-19 20:45:00

fin : 2025-11-29

2025-11-19 2025-11-28 2025-11-30

Deux femmes que tout oppose mais liées par une grande amitié devront, suite à un pari stupide, faire leurs bagages et partir faire le tour du monde.

English :

Two women who have nothing in common but a close friendship will have to pack their bags and set off on a round-the-world trip following a stupid bet.

German :

Zwei Frauen, die zwar gegensätzlich sind, aber durch eine enge Freundschaft verbunden sind, müssen aufgrund einer dummen Wette ihre Sachen packen und sich auf eine Weltreise begeben.

Italiano :

Due donne che non hanno nulla in comune se non una grande amicizia dovranno fare le valigie e partire per il giro del mondo in seguito a una stupida scommessa.

Espanol :

Dos mujeres que no tienen nada en común, salvo una gran amistad, tendrán que hacer las maletas y emprender la vuelta al mundo a raíz de una estúpida apuesta.

