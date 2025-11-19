Théâtre Les globes trotteuses ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Théâtre Les globes trotteuses ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre mercredi 19 novembre 2025.
Théâtre Les globes trotteuses
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 20:45:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-19 2025-11-28 2025-11-30
Deux femmes que tout oppose mais liées par une grande amitié devront, suite à un pari stupide, faire leurs bagages et partir faire le tour du monde.
.
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
Two women who have nothing in common but a close friendship will have to pack their bags and set off on a round-the-world trip following a stupid bet.
German :
Zwei Frauen, die zwar gegensätzlich sind, aber durch eine enge Freundschaft verbunden sind, müssen aufgrund einer dummen Wette ihre Sachen packen und sich auf eine Weltreise begeben.
Italiano :
Due donne che non hanno nulla in comune se non una grande amicizia dovranno fare le valigie e partire per il giro del mondo in seguito a una stupida scommessa.
Espanol :
Dos mujeres que no tienen nada en común, salvo una gran amistad, tendrán que hacer las maletas y emprender la vuelta al mundo a raíz de una estúpida apuesta.
L’événement Théâtre Les globes trotteuses Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême