BD Comédie Love coach Gond-Pontouvre

BD Comédie Love coach Gond-Pontouvre jeudi 6 novembre 2025.

BD Comédie Love coach

ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-06 20:45:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06

Une thérapie qui dérape en fous rires avec un couple improbable et un coach aux méthodes aussi absurdes que douteuses…

ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

A therapy that degenerates into laughter with an unlikely couple and a coach whose methods are as absurd as they are dubious?

German :

Eine Therapie, die mit einem unwahrscheinlichen Paar und einem Coach, der ebenso absurde wie fragwürdige Methoden anwendet, ins Lachen gerät?

Italiano :

Una seduta di terapia che degenera in risate con una coppia improbabile e un allenatore i cui metodi sono tanto assurdi quanto discutibili?

Espanol :

¿Una sesión de terapia que degenera en risas con una pareja improbable y un entrenador cuyos métodos son tan absurdos como dudosos?

