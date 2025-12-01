Spectacle Nos femmes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Spectacle Nos femmes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre vendredi 12 décembre 2025.
ZA Les Avenauds SAS Magaro production la BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Sur site 18 €
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Jusqu’où peut-on aller par amitié ? Simon vient de tuer sa femme. Il cherche un alibi auprès de Max et Paul. Sont-ils assez amis pour l’aider ? Que vont faire les deux copains ? Jusqu’où peut-on aller par amitié ?
+33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
How far can friendship go? Simon has just killed his wife. He seeks an alibi from Max and Paul. Are they friends enough to help him? What will the two friends do? How far can friendship go?
German :
Wie weit kann man aus Freundschaft gehen? Simon hat gerade seine Frau umgebracht. Er sucht bei Max und Paul nach einem Alibi. Sind die beiden Freunde genug, um ihm zu helfen? Was werden die beiden Freunde tun? Wie weit kann man aus Freundschaft gehen?
Italiano :
Fino a che punto può spingersi l’amicizia? Simon ha appena ucciso sua moglie. Cerca un alibi in Max e Paul. Sono abbastanza amici da aiutarlo? Cosa faranno i due amici? Fin dove può arrivare l’amicizia?
Espanol :
¿Hasta dónde puede llegar la amistad? Simon acaba de matar a su mujer. Busca una coartada en Max y Paul. ¿Son tan amigos como para ayudarle? ¿Qué harán los dos amigos? ¿Hasta dónde puede llegar la amistad?
