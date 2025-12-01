Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre
Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre jeudi 18 décembre 2025.
Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 20:45:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-18 2025-12-21 2025-12-26
Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante ?
.
ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
How is a bourgeois family?s quiet New Year?s Eve celebration to be disrupted by the arrival of an unexpected? and unwelcome guest?
German :
Wie wird der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten und lästigen Gastes gestört?
Italiano :
Come viene sconvolta la tranquilla vigilia di Capodanno di una famiglia borghese dall’arrivo di un ospite inatteso, per di più scomodo?
Espanol :
¿Cómo se ve alterada la tranquila Nochevieja de una familia burguesa por la llegada de un invitado inesperado y, además, problemático?
L’événement Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême