Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre

Théâtre Sous le sapin… Les emmerdes

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:45:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-18 2025-12-21 2025-12-26

Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue… et encombrante ?

ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

How is a bourgeois family?s quiet New Year?s Eve celebration to be disrupted by the arrival of an unexpected? and unwelcome guest?

German :

Wie wird der ruhige Silvesterabend einer bürgerlichen Familie durch die Ankunft eines unerwarteten und lästigen Gastes gestört?

Italiano :

Come viene sconvolta la tranquilla vigilia di Capodanno di una famiglia borghese dall’arrivo di un ospite inatteso, per di più scomodo?

Espanol :

¿Cómo se ve alterada la tranquila Nochevieja de una familia burguesa por la llegada de un invitado inesperado y, además, problemático?

