BD Comédie Stéphane Cuvelier namasté ou pas – ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 21 juin 2025 16:00

Charente

BD Comédie Stéphane Cuvelier namasté ou pas ZA Les Avenauds BD Comédie Gond-Pontouvre Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 16:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

Après le succès de Bizouskes , Stefan Cuvelier revient avec un nouveau one-man-show encore plus piquant et plus incisif !

ZA Les Avenauds BD Comédie

Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

After the success of « Bizouskes », Stefan Cuvelier is back with a new, even sharper and more incisive one-man show!

German :

Nach dem Erfolg von « Bizouskes » kehrt Stefan Cuvelier mit einer neuen One-Man-Show zurück, die noch pikanter und prägnanter ist!

Italiano :

Dopo il successo di « Bizouskes », Stefan Cuvelier torna con un nuovo one-man show ancora più acuto e incisivo!

Espanol :

Tras el éxito de « Bizouskes », Stefan Cuvelier vuelve con un nuevo espectáculo unipersonal aún más agudo e incisivo

