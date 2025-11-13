Théâtre Tu T’ laisses aller

ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-13 20:45:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-13

Après 45 ans de mariage. Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu’à se séparer.

.

ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com

English :

After 45 years of marriage. Claudine and Michel have as much trouble putting up with each other as they do separating.

German :

Nach 45 Jahren Ehe. Claudine und Michel haben es genauso schwer, sich zu ertragen, wie sich zu trennen.

Italiano :

Dopo 45 anni di matrimonio. Per Claudine e Michel è tanto difficile sopportarsi quanto separarsi.

Espanol :

Tras 45 años de matrimonio. A Claudine y Michel les cuesta tanto soportarse como separarse.

L’événement Théâtre Tu T’ laisses aller Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême