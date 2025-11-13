Théâtre Tu T’ laisses aller Gond-Pontouvre
Théâtre Tu T’ laisses aller Gond-Pontouvre jeudi 13 novembre 2025.
Théâtre Tu T’ laisses aller
ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-13 20:45:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-13
Après 45 ans de mariage. Claudine et Michel ont autant de difficultés à se supporter qu’à se séparer.
ZA Les Avenauds Gond-Pontouvre 16160 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 61 49 magaroproduction@gmail.com
English :
After 45 years of marriage. Claudine and Michel have as much trouble putting up with each other as they do separating.
German :
Nach 45 Jahren Ehe. Claudine und Michel haben es genauso schwer, sich zu ertragen, wie sich zu trennen.
Italiano :
Dopo 45 anni di matrimonio. Per Claudine e Michel è tanto difficile sopportarsi quanto separarsi.
Espanol :
Tras 45 años de matrimonio. A Claudine y Michel les cuesta tanto soportarse como separarse.
L’événement Théâtre Tu T’ laisses aller Gond-Pontouvre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême