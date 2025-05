BD-Concert « Ah ! Vous dirai-je Mozart » – Centre culturel le Plessis-Sévigné Argentré-du-Plessis, 10 mai 2025 18:00, Argentré-du-Plessis.

Ille-et-Vilaine

BD-Concert « Ah ! Vous dirai-je Mozart » Centre culturel le Plessis-Sévigné Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 18:00:00

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Plongez dans le Paris du XVIIIe siècle, à l’heure où le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, alors âgé de 22 ans, quitte Salzbourg et l’autorité paternelle pour tenter de conquérir la capitale des Lumières. Entre ambition, génie musical et quête de liberté, le compositeur autrichien cherche à se faire une place dans un monde en pleine effervescence.

Inspirés de la bande dessinée Mozart à Paris de Frantz Duchazeau, les élèves et professeurs du conservatoire vous invitent à un spectacle original mêlant musique en direct et narration graphique. Une plongée immersive et sensible dans l’univers d’un des plus grands compositeurs de l’histoire.

Un hommage vibrant, entre arts visuels et arts sonores, à ne pas manquer !

Gratuit.

Rendez-vous le 10 mai 2025 à 18h00 au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis .

Centre culturel le Plessis-Sévigné Boulevard Sévigné

Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 52 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement BD-Concert « Ah ! Vous dirai-je Mozart » Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2025-05-05 par OT VITRE