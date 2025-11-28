BD-CONCERT CHRONIQUE DU PONT D’ARC – BD-CONCERT CHRONIQUE DU PONT D ARC – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

BD-CONCERT CHRONIQUE DU PONT D’ARC – BD-CONCERT CHRONIQUE DU PONT D ARC – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble vendredi 28 novembre 2025.

BD-CONCERT CHRONIQUE DU PONT D’ARC – BD-CONCERT CHRONIQUE DU PONT D ARC Début : 2025-11-28 à 12:30. Tarif : – euros.

Stéphane Damiano, piano et tambouren lien avec l’exposition Epopées graphiques. Bandes dessinées, comics, mangasCe «BD-concert» se veut un voyage sonore et visuel pour nous propulser dans le passé lointain (-36000 ans) à la rencontre de nos ancêtres. Ceux-là même qui ont créé les peintures extraordinaires de la Grotte Chauvet. Cette ballade, poétique et envoûtante, nous emmènera sur les pas d’un jeune Néandertalien découvrant les incroyables progrès techniques d’un clan d’Homo Sapiens. En guise de prélude, au cours d’une courte présentation, Stéphane Damiano nous plongera dans les conditions de vie de nos ancêtres afin de faciliter l’immersion du public dans ce passé lointain.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38