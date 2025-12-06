BD-Concert d’aprés la BD Musée Place de la Lève Bourdeaux

BD-Concert d’aprés la BD Musée

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

BD-Concert d’après la BD Musée de Chabouté par la Compagnie Faltazi.

.

Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr

English :

BD-Concert based on the comic strip Musée by Chabouté, by Compagnie Faltazi.

German :

Comic-Konzert nach dem Comic Musée von Chabouté durch die Compagnie Faltazi.

Italiano :

Concerto BD basato sul fumetto Musée di Chabouté, realizzato dalla Compagnie Faltazi.

Espanol :

BD-Concierto basado en el cómic Musée de Chabouté, por la Compagnie Faltazi.

L’événement BD-Concert d’aprés la BD Musée Bourdeaux a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux