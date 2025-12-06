BD-Concert d’aprés la BD Musée Place de la Lève Bourdeaux
BD-Concert d’aprés la BD Musée Place de la Lève Bourdeaux samedi 6 décembre 2025.
BD-Concert d’aprés la BD Musée
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux Drôme
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
BD-Concert d’après la BD Musée de Chabouté par la Compagnie Faltazi.
Place de la Lève Médiathéque du Pays de Bourdeaux Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 33 31 bibli-bourdeaux@wanadoo.fr
English :
BD-Concert based on the comic strip Musée by Chabouté, by Compagnie Faltazi.
German :
Comic-Konzert nach dem Comic Musée von Chabouté durch die Compagnie Faltazi.
Italiano :
Concerto BD basato sul fumetto Musée di Chabouté, realizzato dalla Compagnie Faltazi.
Espanol :
BD-Concierto basado en el cómic Musée de Chabouté, por la Compagnie Faltazi.
