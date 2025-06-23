BD Concert Le Retour du Capitaine Nemo Amiens

BD Concert Le Retour du Capitaine Nemo

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 19:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

D’après Jules Verne | François Schuiten | Benoît Peeters | Bruno Letort

Bd-concert sous les mers

Débutée il y a plus de 40 ans, la série Les Cités obscures, traduite en plusieurs langues, compte désormais parmi les œuvres mythiques de la bande dessinée. Ses créateurs rendaient hommage à Jules Verne, le plus célèbre des amiénois, dans Le Retour du Capitaine Nemo, qui a lui-même inspiré le Nauti-poulpe de bronze installé devant la Halle Freyssinet, mais aussi ce fabuleux spectacle associant musique lyrique et dessin. Prolongeant l’odyssée rétro-futuriste de l’album, cette création hypnotique nous plonge dans l’univers fascinant des Cités Obscures. Pour la première fois, François Schuiten dessinera en direct, scandant de ses gravures minutieuses récit et compositions musicales originales : n’attendez plus pour embarquer !

D'après Jules Verne | François Schuiten | Benoît Peeters | Bruno Letort

Bd-concert sous les mers

Débutée il y a plus de 40 ans, la série Les Cités obscures, traduite en plusieurs langues, compte désormais parmi les œuvres mythiques de la bande dessinée. Ses créateurs rendaient hommage à Jules Verne, le plus célèbre des amiénois, dans Le Retour du Capitaine Nemo, qui a lui-même inspiré le Nauti-poulpe de bronze installé devant la Halle Freyssinet, mais aussi ce fabuleux spectacle associant musique lyrique et dessin. Prolongeant l'odyssée rétro-futuriste de l'album, cette création hypnotique nous plonge dans l'univers fascinant des Cités Obscures. Pour la première fois, François Schuiten dessinera en direct, scandant de ses gravures minutieuses récit et compositions musicales originales : n'attendez plus pour embarquer !

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 1H15

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Based on Jules Verne | François Schuiten | Benoît Peeters | Bruno Letort

Bd-concert sous les mers

Launched over 40 years ago, the series Les Cités obscures (The Obscure Cities) has been translated into several languages, and is now one of the most legendary works in comics. Its creators paid homage to Jules Verne, the most famous of the Amiens, in Le Retour du Capitaine Nemo, which itself inspired the bronze Nauti-poulpe installed in front of the Halle Freyssinet, but also this fabulous show combining lyrical music and drawing. Extending the retro-futuristic odyssey of the album, this hypnotic creation plunges us into the fascinating universe of the Obscure Cities. For the first time, François Schuiten will be drawing live, punctuating the story with his meticulous etchings and original musical compositions: don’t wait any longer to get on board!

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H15

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Nach Jules Verne | François Schuiten | Benoît Peeters | Bruno Letort

Comic-Konzert unter den Meeren

Die vor über 40 Jahren begonnene Serie Die dunklen Städte, die in mehrere Sprachen übersetzt wurde, zählt heute zu den legendären Werken der Comicliteratur. Die Schöpfer der Serie huldigten Jules Verne, dem berühmtesten Einwohner von Amiens, in Die Rückkehr des Kapitäns Nemo, der seinerseits die bronzene Nauti-Krake inspirierte, die vor der Halle Freyssinet aufgestellt wurde, aber auch dieses fabelhafte Schauspiel, das lyrische Musik und Zeichnungen miteinander verbindet. Diese hypnotische Kreation, die die retro-futuristische Odyssee des Albums fortsetzt, lässt uns in die faszinierende Welt der dunklen Städte eintauchen. Zum ersten Mal zeichnet François Schuiten live und untermalt die Geschichte und die musikalische Originalkomposition mit seinen akribischen Radierungen: Warten Sie nicht länger, sondern gehen Sie an Bord!

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE 15 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Tratto da Jules Verne | François Schuiten | Benoît Peeters | Bruno Letort

Concerto a fumetti sotto il mare

Lanciata oltre 40 anni fa, la serie Les Cités obscures (Le città oscure) è stata tradotta in diverse lingue ed è oggi una delle opere più leggendarie del fumetto. I suoi creatori hanno reso omaggio a Jules Verne, il più famoso degli Amiens, in Le Retour du Capitaine Nemo, che ha a sua volta ispirato il bronzo Nauti-poulpe installato davanti alla Halle Freyssinet, nonché questo favoloso spettacolo che unisce musica lirica e disegno. Estendendo l’odissea retro-futuristica dell’album, questa creazione ipnotica ci immerge nell’affascinante mondo delle Città Oscure. Per la prima volta, François Schuiten disegnerà dal vivo, utilizzando le sue meticolose incisioni per punteggiare la storia e le composizioni musicali originali: non aspettate oltre per salire a bordo!

PREZZO 1 DA 5 A 20?

DURATA 1H15

PRENOTAZIONE SOCI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Basado en Jules Verne | François Schuiten | Benoît Peeters | Bruno Letort

Cómic-concierto bajo el mar

Lanzada hace más de 40 años, la serie Les Cités obscures (Las ciudades oscuras) ha sido traducida a varios idiomas y es hoy una de las obras más legendarias del cómic. Sus creadores rindieron homenaje a Julio Verne, el más célebre de los Amiens, en Le Retour du Capitaine Nemo, que a su vez inspiró el bronce Nauti-poulpe instalado frente a la Halle Freyssinet, así como este fabuloso espectáculo que combina música lírica y dibujo. Prolongando la odisea retrofuturista del álbum, esta creación hipnótica nos sumerge en el fascinante mundo de las Ciudades Oscuras. Por primera vez, François Schuiten dibujará en directo, utilizando sus meticulosos grabados para puntuar la historia y las composiciones musicales originales: ¡no espere más para subir a bordo!

PRECIO 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 1H15

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement BD Concert Le Retour du Capitaine Nemo Amiens a été mis à jour le 2025-06-23 par OT D’AMIENS