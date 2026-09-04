BD-Concert – L’Homme Montagne Salle Galaxie Bezannes
samedi 19 décembre 2026 · Salle Galaxie · Bezannes
Informations pratiques
Bezannes
BD-Concert – L’Homme Montagne
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes Marne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 20:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Tout public
Spectacle pour enfant et accompagnant.
« Grand-père et l’enfant aiment voyager. Ensemble, ils ont parcouru le monde.
Mais Grand-père ne peut plus avancer, les montagnes qui ont poussé sur son dos tout au long de sa vie sont devenues trop lourdes aujourd’hui.
Même le vent ne peut plus le porter.
Grand-père s’apprête à partir une dernière fois, seul. Son petit-fils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le temps pour lui de trouver le vent capable de soulever les montagnes qui ont poussé sur son dos.
Alors l’enfant ira chercher le vent le plus puissant, celui qui peut soulager les montagnes. Ainsi commencera pour lui le plus grand des voyages, un merveilleux périple initiatique… »
L’homme montagne est un BD-concert : ce spectacle musical à destination du jeune public dès 5 ans, se propose de vous faire re-découvrir la bande dessinée éponyme de Séverine Gauthier (scénario) et Amélie Fléchais (Illustrations).
Au plateau, Sam Verlen, musicien et chanteur, nous raconte l’aventure de l’enfant à l’aide de toutes sortes d’instruments : des plus classiques (guitares électriques, synthés analogiques) au plus originaux (pierre sonore, automates sonores, montagne de la chance, etc…).
Ce spectacle onirique oscille entre musique pop et électronique mais toujours organique et interprété entièrement en direct.
Chaque ambiance musicale et chaque chanson dialogue avec l’image et accompagne les émotions, mouvements et actions. Les ambiances sonores sont spatialisées et invitent le public a vivre une expérience immersive aux frontières du réel et du virtuel.
Dans cette forme cinématographique, portée par la poésie des images animées et des ambiances sonores, L’homme montagne ouvre de grands espaces à l’imagination. .
Salle Galaxie 5 Rue des Têtes de Fer Bezannes 51430 Marne Grand Est
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English : BD-Concert – L’Homme Montagne
L’événement BD-Concert – L’Homme Montagne Bezannes a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT de la Marne
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