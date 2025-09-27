BD-Concert MUSEE d’après la BD de Chabouté La Halle Dieulefit

La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27 18:45:00

2025-09-27

MUSÉE BD concert à partir de 12 ans, d’après la BD de Chabouté par la Cie FALTAZI (45 min)
La Halle 1 rue justin jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 02 54  mediatheque@dieulefit.fr

English :

« MUSÉE » BD concert for ages 12 and up, based on Chabouté?s comic strip by Cie FALTAZI (45 min)

German :

« MUSÉE » Comic-Konzert ab 12 Jahren, nach dem Comic von Chabouté von der Cie FALTAZI (45 min)

Italiano :

« MUSEUM », concerto a fumetti dai 12 anni in su, basato sul fumetto di Chabouté, a cura di Cie FALTAZI (45 min)

Espanol :

« MUSEO » concierto de cómic para mayores de 12 años, basado en el cómic de Chabouté, por Cie FALTAZI (45 min)

