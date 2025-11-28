BD-Concert MUSÉE Bibliothèque municipale Génissieux

Bibliothèque municipale 135, route de Romans Génissieux Drôme

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Il y a 20 ans que la bibliothèque municipale est descendue de la mezzanine de la salle polyvalente pour s’installer au rez-de-jardin de l’immeuble l’Orée du Village . Pour fêter ça, venez nombreux à la BD-concert !

Bibliothèque municipale 135, route de Romans Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 81 43 bibliotheque.genissieux@orange.fr

English :

It’s been 20 years since the municipal library moved down from the mezzanine of the multi-purpose hall to the garden level of the « Orée du Village » building. To celebrate, come one, come all to the comic-book concert!

German :

Es ist 20 Jahre her, dass die Gemeindebibliothek vom Zwischengeschoss der Mehrzweckhalle in das Gartengeschoss des Gebäudes « L’Orée du Village » umgezogen ist. Um dies zu feiern, kommen Sie zahlreich zum Comic-Konzert!

Italiano :

Sono passati 20 anni da quando la biblioteca comunale si è trasferita dal mezzanino della sala polivalente al piano giardino dell’edificio l’Orée du Village. Per festeggiare, partecipate al concerto di fumetti!

Espanol :

Hace 20 años que la biblioteca municipal se trasladó del entresuelo de la sala polivalente a la planta baja del edificio de l’Orée du Village. Para celebrarlo, ven al concierto de cómics

