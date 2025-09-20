BD-Concert « MUSÉE » par la Compagnie Faltazi / Turbine production MUSÉE DU PETIT PALAIS Avignon

BD-Concert « MUSÉE » par la Compagnie Faltazi / Turbine production MUSÉE DU PETIT PALAIS Avignon samedi 20 septembre 2025.

Adulte, Enfants à partir de 8 ans

65 personnes maximum : 15 places réservées aux classes de scolaires,

50 places en réservation libre

Sur réservation dans la limite des places disponibles

Gratuit

Quand vous visitez un musée, avez-vous déjà songé à ce qui se passe une fois les portes refermées ? Saviez-vous que les statues pouvaient descendre de leur socle et les modèles de leur toile, se déplacer tel un chat ou un ours dans les galeries, se dégourdir les jambes, et même se retrouver pour discuter, raconter les derniers potins du petit monde des œuvres, et critiquer ou s’interroger sur les visiteurs du jour ? Découvrez les œuvres prendre vie ! Un jeu de miroir fascinant imaginé et dessiné par le maître du noir et blanc Christophe Chabouté, dont la BD « Musée » est ici adaptée en musique par la compagnie Faltazi.

Un partenariat entre le Totem, Scène conventionnée d’intérêt national et le musée du Petit Palais.

MUSÉE DU PETIT PALAIS Place du palais 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 86 44 58 http://www.petit-palais.org [{« type »: « email », « value »: « reservation.petitpalais@mairie-avignon.com »}] Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe s. lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ouvert depuis 1976, le musée présente des collections provenant de deux origines distinctes : la collection de peintures italiennes rassemblées par le marquis Campana dans la première moitié du XIXe siècle, constituant un dépôt exceptionnel du musée du Louvre, et un ensemble de peintures et de sculptures provençales du Moyen Âge déposées par la Fondation Calvet. samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h samedi et dimanche, à 10h et à 14h

© Chabouté 2023 Glénat Editions