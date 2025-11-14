BD-Concert | Tularosa Creil

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

En partenariat avec le 39e salon du livre et de la BD de Creil, nous recevons le BD concert Tularosa.

TULAROSA, c’est la rencontre entre l’auteur de BD Loïc Sécheresse (auteur de BD La Guerre, Ys), le clavieriste Adrien Legrand (Gandi Lake, Veik, La Houle) et le guitariste Inaniel (Inaniel Swims, All Cannibals, Granville, Gablé). Ensemble, ils racontent un anti-western en musique et en dessins live une histoire d’amour entre un jeune homme et un cheval orange, sur fond de paysages du Nouveau-Mexique. Pop élégante, guitare surf, synthés planants et chœurs réverbérés un spectacle doux et hypnotique où les pistolets claquent parfois !

Vendredi 14 novembre à la Grange à Musique. Ouverture des portes à 20h30.

Tarifs: de 8€ à 10€ (Gratuit pour les abonnés de la GAM)

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr 8 .

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

