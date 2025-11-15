BD-Concert « Un océan d’amour » du Grandval Orchestra rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

BD-Concert « Un océan d’amour » du Grandval Orchestra rue du coin d’amont Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 15 novembre 2025.

BD-Concert « Un océan d’amour » du Grandval Orchestra

rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16 2025-11-22 2025-11-23

UN OCÉAN D’AMOUR

D’après Wilfrid Lupano & Grégory Panaccione (éditions Delcourt 2014)

Musique originale Dougal Kemp

Mise en images Bernard Perrin & Bénédicte Reverchon

Grandval Orchestra, direction Théo Feuvrier

Un BD-Concert inédit « Un Océan d’Amour » avec le Grandval Orchestra. Le Grandval Orchestra se lance dans une expérience artistique unique un BD-Concert, où images et musique se rencontrent pour raconter une histoire pleine d’humour, de tendresse et d’aventure.

Une histoire tendre et rocambolesque. Créée par Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione, Un Océan d’Amour , bande dessinée muette, a conquis de nombreux lecteurs et remporté le Prix BD Fnac France Inter en 2015. Elle raconte l’épopée d’un modeste pêcheur breton happé en pleine mer par un cargo industriel, et celle de sa femme, une intrépide Bigoudène bien décidée à partir à sa recherche. Une quête burlesque, touchante et résolument poétique.

Quand la musique sublime l’image. Pour cette adaptation inédite, Dougal Kemp, compositeur passionné de musique de film, a composé une musique originale. Sous la direction de Théo Feuvrier, le Grandval Orchestra s’approprie cette œuvre et lui donne une nouvelle dimension.

Sans dialogue, sans texte, uniquement porté par la puissance du dessin et la richesse orchestrale, ce BD-Concert est un défi artistique et une aventure collective hors du commun.

Un récit drôle et poignant, où amour et humour voguent au gré des vagues !

Réservation Office de Tourisme 03 84 60 15 25. 12 € / 6 € mineurs, étudiants, carte avantage jeunes / gratuit élève mineur du Centre Culturel. .

rue du coin d’amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

English : BD-Concert « Un océan d’amour » du Grandval Orchestra

German : BD-Concert « Un océan d’amour » du Grandval Orchestra

Italiano :

Espanol :

L’événement BD-Concert « Un océan d’amour » du Grandval Orchestra Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX