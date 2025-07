BD de fête Bibliothèque Landry Rennes

BD de fête Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 17 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Venez créer votre planche de BD sur le thème des fêtes de fin d’année avec différentes techniques d’illustration.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39