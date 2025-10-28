BD en Brionnais Amanzé

Salle du café à côté de l'église Amanzé Saône-et-Loire

2025-10-28 18:00:00

2025-10-28 20:00:00

2025-10-28

Aller à la rencontre du territoire… et le raconter… en BD.

Venez découvrir et relire en avant première les pages de vos villages.

Participez à ce projet culturel et artistique mettant en valeur notre territoire la création d’une BD à destination du tout public (jeunesse et adulte), en couleurs, à partir de rencontres et collectage de données sur le territoire auprès de groupes d’habitants. Le Brionnais et nos villages sont le “décor” de cette BD.

Ce projet s’adresse à l’ensemble des habitants des communes du territoire qui sont groupées en 7 groupes.

Le projet arrive à sa dernière phase avant la parution de la BD.

Notez déjà la date de la 4ème rencontre pour les habitants d’Amanzé, Dyo, St Germain en Brionnais et St Symphorien des Bois.

Vous avez des questions ? Merci de les envoyer à bdenbrionnais@bsb71.fr .

Salle du café à côté de l'église Amanzé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bdenbrionnais@bsb71.fr

