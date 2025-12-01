BD en Brionnais Gibles
BD en Brionnais Gibles mercredi 10 décembre 2025.
BD en Brionnais
Mairie Gibles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Aller à la rencontre du territoire… et le raconter… en BD.
Venez découvrir et relire en avant première les pages de vos villages.
Participez à ce projet culturel et artistique mettant en valeur notre territoire la création d’une BD à destination du tout public (jeunesse et adulte), en couleurs, à partir de rencontres et collectage de données sur le territoire auprès de groupes d’habitants. Le Brionnais et nos villages sont le “décor” de cette BD.
Ce projet s’adresse à l’ensemble des habitants des communes du territoire qui sont groupées en 7 groupes.
Le projet arrive à sa dernière phase avant la parution de la BD.
Vous avez des questions ? Merci de les envoyer à bdenbrionnais@bsb71.fr .
Mairie Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bdenbrionnais@bsb71.fr
English : BD en Brionnais
L’événement BD en Brionnais Gibles a été mis à jour le 2025-11-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)