BD en Brionnais La Chapelle-sous-Dun mardi 28 octobre 2025.

Mairie La Chapelle-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-28 15:30:00

fin : 2025-10-28 17:30:00

2025-10-28

Aller à la rencontre du territoire… et le raconter… en BD.

Venez découvrir et relire en avant première les pages de vos villages.

Participez à ce projet culturel et artistique mettant en valeur notre territoire la création d’une BD à destination du tout public (jeunesse et adulte), en couleurs, à partir de rencontres et collectage de données sur le territoire auprès de groupes d’habitants. Le Brionnais et nos villages sont le “décor” de cette BD.

Ce projet s’adresse à l’ensemble des habitants des communes du territoire qui sont groupées en 7 groupes.

Le projet arrive à sa dernière phase avant la parution de la BD.

Notez déjà la date de la 4ème rencontre pour les habitants de Baudemont, La Chapelle-sous-Dun, St Laurent en Brionnais, Vareilles et Vauban.

Vous avez des questions ? Merci de les envoyer à bdenbrionnais@bsb71.fr .

Mairie La Chapelle-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bdenbrionnais@bsb71.fr

