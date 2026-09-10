Informations pratiques

Bourges

BD-Récit-Concert | Pour la Nuit et le Feu

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Le festival Bulleberry revient pour une nouvelle édition ! Découvrez Un Homme est mort, une adaptation de la bande dessinée de Kris et Étienne Davodeau portée par la compagnie Oh! z’arts etc…

La compagnie Oh! z’arts etc… présente Un Homme est mort, d’après la bande dessinée de Kris et Étienne Davodeau parue en 2006. Brest, avril 1950 : la révolte gronde et une manifestation pacifique bascule face à la répression.

À travers les mots de celles et ceux qui vivent ces événements, le spectacle revient sur ce moment marqué par la colère, la violence et la mort d’Édouard Mazé. Une évocation forte à découvrir. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 38 04 joel.martinat@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bulleberry Festival is back for a new edition! Discover *Un Homme est mort*, an adaptation of the comic book by Kris and Étienne Davodeau, presented by the Oh! z?arts etc? theater company.

L’événement BD-Récit-Concert | Pour la Nuit et le Feu Bourges a été mis à jour le 2026-09-10 par OT BOURGES